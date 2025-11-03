２日、武夷山市の市民広場で満開のモクセイを撮影する市民。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山11月3日】中国福建省武夷山市でモクセイの花が満開を迎えた。市民広場にある桂花園は市民や観光客の写真撮影スポットとなっている。２日、武夷山市の市民広場で満開のモクセイを観賞する市民。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）２日、武夷山市の市民広場で満開のモクセイを観賞する市民。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）２