11月2日、カタールで開催されるU-17ワールドカップの開幕を前日に控えたU-17日本代表が前日トレーニングを実施した。ここまで国内での事前合宿を経て、UAEでのキャンプをこなし、廣山望監督も「コンディション的なことも戦術的なことと、やりたいことを順調にやれている」と手応えを話す。UAEではU-17ベネズエラ代表との国際親善試合も実施。試合前に国歌も流し、MOMも選ぶような雰囲気をしっかり作った上での本番想定のゲー