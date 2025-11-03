韓国サッカー協会(JFA)は3日、11月の国際親善試合に臨む韓国代表メンバーを発表した。JリーグからはFC東京GKキム・スンギュと鹿島アントラーズDFキム・テヒョンが選出された。FC東京は11月の国際Aマッチウィーク中に天皇杯準決勝・FC町田ゼルビア戦を控えており、守護神の不在が確定。町田のFWオ・セフンは10月シリーズに続いて選外で、ルヴァンカップ決勝を欠場したサンフレッチェ広島のDFキム・ジュソンも選ばれなかった。