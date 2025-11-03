格闘技イベント「RIZIN LANDMARK 12 in KOBE」は3日、兵庫県・GLION ARENA KOBEにて開催。第5試合で行われたライト級ワンマッチでは、RIZIN初出場のヌルハン・ズマガジー（カザフスタン）がPANCRASEライト級王者の雑賀“ヤン坊”達也を1ラウンド1分、ダースチョークで下し一本勝ちを収めた。 ■カザフスタンの24歳がライト級戦線に急浮上 24歳の新星が衝撃のRIZINデビューだ。 フェザー級で戦う