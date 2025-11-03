MLBは日本時間3日、2025年のゴールドグラブ賞の受賞者を発表しました。2年連続のワールドシリーズ制覇を果たしたドジャースからは、受賞者なし。前年に引き続いての受賞なしとなりました。10月時点に発表された各部門3名ずつのファイナリストには、遊撃手部門でムーキー・ベッツ選手、ユーティリティ部門でミゲル・ロハス選手の名前があがっていましたが、選出とはなりませんでした。ベッツ選手は2016年から5年連続で右翼手として