「第１４回マスターズＶＳルーキーズ」（４日開幕、戸田）鈴木章司（２７）＝愛知・１３１期・Ｂ１＝が素性抜群の９号機を獲得。３日のスタート特訓後は早々と「風が強くて乗っていて怖さはあったけど、全体的にパワーを感じました。豊田祥生（静岡）君の方が少し伸びは良さそうだったけど、それでもパワーはあると思います」と手応えをつかんでいた。４日の初日を見据えては「気象条件と枠番を見てから、調整は考えます」と