サッカー元女子日本代表のエースで、11年のW杯優勝メンバーの澤穂希さん（47）が3日、自身のインスタグラムを更新。レアな制服姿を披露した。澤さんは「第50回府中刑務所文化祭にて1日刑務所長を務めさせて頂きました」と報告。「地域社会の貢献の場として地域の方々と触れ合い、たくさん声をかけて頂きました」と、制服姿の写真をアップした。そして「とても重要な任務を経験させて頂き感謝しております。ありがとうござい