いきものがかりが、自身初の主催フェスとなる＜超いきものがかりフェスデビュー20周年だよ!! 〜ありがとうって伝えたくて〜＞と47都道府県ツアー＜いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2026-2027 超全国あんぎゃー!! 〜47都道府県ぐるっと日本一周しまSHOW!!〜＞の開催を発表した。発表が行われたのは11月3日(月・祝)、26度目の結成日にあわせて生配信された『今日はいきものがかりの結成記念日！みんなに超ありがとうって