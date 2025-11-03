「ＲＩＺＩＮ・ＬＡＮＤＭＡＲＫ１２」（３日、ジーライオンアリーナ神戸）大相撲の元幕内貴源治の貴賢神が、ＢＤ出場経験のあるＭＭＡデビュー戦のＭＡＸ吉田を１回１分１０秒ＫＯ勝ちで下した。１回開始から吉田が右拳を振り回していったが、貴賢神が的確な打撃から、吉田をぐらつかせて一気に追い込んだ。上になり、最後は肘をたたき込んで、レフェリーストップとなった。勝利者インタビューでは「満足いかないんで、年