ＤＤＴ３日の東京・両国国技館大会で、狭心症をわずらって昨年７月から無期限休業していた高木三四郎（５５）が復帰戦白星を挙げた。この日の第１試合で、?デスマッチのカリスマ?葛西純の息子・陽向（２１）とスペシャルシングルマッチで対戦。大歓声を浴びて登場した高木は、序盤から強烈なエルボーを見舞うなど、肉弾戦を仕掛ける。８月にＤＤＴに入団した陽向も「初勝利するぞ！」と雄たけびを上げ、ミサイルキックを放ち