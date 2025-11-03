アイドルグループ「ＳｎｏｗＭａｎ」の阿部亮平（３１）が３日、生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）にゲスト出演。「アイドル界のクイズ王」として君臨するがゆえの苦労を告白した。勉強になるテレビ番組は録画しているそうだ。「自分の出てた番組も、時間があったらもう１回見返したりします」と言うほどで、２テラバイトと大容量のハードディスクがいっぱいに。「２テラって結構あると思ってたんですけど、や