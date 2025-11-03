元宝塚歌劇団星組トップで女優の紅ゆずる、タレントのゆうちゃみが3日、大阪市のメインストリート御堂筋で「御堂筋ランウェイ2025」に出演。大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクらとファッションショーを行った。ミャクミャクが先陣を切った後、紅が黒の日本館アテンドユニホーム姿で登場。「大阪人として光栄。イベントに出られる快感をかみしめながら歩きたい」とコメントを残し、約900メートルを歩いた。一方、ゆうち