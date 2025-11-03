歌手の倉木麻衣の全国ツアー「ＭａｉＫｕｒａｋｉＬｉｖｅＰｒｏｊｅｃｔ２０２５リラック素〜Ｗｈａｔａｗｏｎｄｅｒｆｕｌｗｏｒｌｄ〜」が２日、愛知・Ｎｉｔｅｒｒａ日本特殊陶業市民会館フォレストホールでスタートした。「ストレスを感じた時にも、自然の中にいるようにもっとリラックスして深呼吸すれば、どんな場所にいても自分の内側に戻れる」というメッセージを「リラック素」というタイトルに込