今日3日は太平洋側の地域で湿度が低くなっており、空気がカラカラ。関東甲信や東海などでは、午後3時までの最小湿度が30%を下回っている所もあります。明日4日は、全国的に晴れるため、今日3日よりもさらに空気の乾燥する地域が広がるでしょう。お肌や喉のケアを念入りに行うなど、健康管理にお気をつけください。今日3日は関東などで空気カラカラ今日3日は、北よりの季節風が強まり、山を越えて乾いた風が吹き下りる太平洋側を中