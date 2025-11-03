李在明（イ・ジェミョン）大統領が訪韓した中国の習近平国家主席に慶州（キョンジュ）の皇南（ファンナム）パンを贈ったことについて、祖国革新党の曹国（チョ・グク）非常対策委員長が「賢い選択だった」と評価した。曹委員長は2日、フェイスブックで「李在明大統領がトランプ米大統領に新羅の金色の王冠を贈ったこと比べて、習近平主席に皇南パンを贈ったことはそれほど話題にならなかったようだ」とし、このように明らかにした