【ソウル＝藤原聖大】２日午後１０時頃、ソウルの繁華街・東大門付近の交差点で、横断歩道を渡っていた日本人観光客の親子が乗用車にはねられ、母親（５８）が死亡、娘（３８）が膝の骨を折る重傷を負った。ソウル恵化警察署は３日、酒に酔った状態で車を運転したとして、３０歳代の男を危険運転致死傷容疑などで拘束したと明らかにした。男の血中アルコール濃度は「免許取り消し」となる水準だった。調べに対し、「どのように