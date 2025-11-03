埼玉県狭山市の団地で火事があり、煙が激しく上がりました。【映像】黒煙噴き出る団地の一室（火事現場の様子）午後2時前、狭山市の狭山台団地で「黒煙が噴き出ている」と119番通報がありました。消防によりますとこの火事でポンプ車など17台が出動し、消火活動にあたっています。けがをした人や逃げ遅れた人の情報はないということです。現場は、西武新宿線・狭山市駅から約2kmの場所です。（ANNニュース）