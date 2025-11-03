7月、米東部マサチューセッツ州チェルムスフォードで、移民裁判所の判事を務めていた頃のジョージ・パパスさん（本人提供、共同）【ロサンゼルス共同】米トランプ政権下で、不法移民の難民申請を審理する移民裁判所の判事が相次いで解雇されている。主な対象は移民に寛容だと見なされやすい経歴の持ち主で、政権が不法移民の強制送還を進める上で不都合だと判断したとみられる。解雇された元判事の男性は「移民に肩入れしている