プロ野球・オリックスは3日、6日から高知で行う秋季キャンプの参加メンバーを発表しました。若手の育成を目的とされることが多い秋季キャンプですが、今回は主力メンバーも参加。紅林弘太郎選手、太田椋選手、森友哉選手、山下舜平大投手の名前があがりました。さらに来季からコーチ兼任が発表されている平野佳寿投手も参加となっています。日程は6日〜20日。うち10日、14日、18日は休日と発表されています。【投手：12名】山下舜