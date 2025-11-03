J２のモンテディオ山形は11月３日、MF南秀仁が今シーズン限りで現役を引退すると発表した。現在32歳の南は、東京ヴェルディのユース出身で、2010年に２種登録選手としてJ２第23節のロアッソ熊本戦でJリーグデビュー。初出場で、いきなり初ゴールを記録した。12年に東京Vのトップチーム昇格を果し、その後は、13年のFC町田ゼルビアへの期限付き移籍を経て、16年12月に山形に完全移籍。加入後は長きに渡ってチームの中核を担っ