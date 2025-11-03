トレント・アレクサンダー＝アーノルドが、早くもアンフィールドに戻ってくる。27歳のイングランド代表DFは、今夏に６歳から在籍していたリバプールを離れ、レアル・マドリーに移籍。ワンクラブマンとしてのキャリアに終止符を打ったなか、現地11月４日に行なわれるチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第４節で早速、古巣対戦が実現する。舞台は思い出が詰まった、かつての本拠地アンフィールドだ。英公共放送『BBC』