和歌山県新宮市で営まれた作家佐藤春夫をしのぶ筆供養＝3日和歌山県新宮市出身の作家佐藤春夫（1892〜1964年）をしのぶ筆供養が3日、市内の石碑「筆塚」の前で営まれた。文化の日に合わせて市が開催。市民約70人が参列し、佐藤が作詞した市歌を歌った後、使い古した筆を供えた。石碑は66年に建立され、佐藤愛用の万年筆と毛筆が納められている。「筆塚」の文字は佐藤の親友で詩人の堀口大学が揮毫した。県立新宮高校1年で書