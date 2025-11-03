オリックスは3日、高知市で行われる秋季キャンプメンバーを発表した。なお、秋季キャンプは11月6日（木）〜11月20日（木）にかけて行われる。▼ 投 手（12名） 山下、寺西、平野、阿部、山粼、富山、片山、横山（楓）、入山、佐藤、川瀬、郄島▼ 捕手（4名） 森、福永、山中、堀▼ 内野手（6名） 野口、紅林、内藤、太田、横山（聖）、遠藤▼ 外野手（5名） 渡部、麦谷、来田、池田、茶野