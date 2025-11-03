グランマックスが“タフガイ”に進化2025年10月1日から5日にかけて開催された「バンドン国際オートショー 2025」にて、ダイハツは特別仕様車「グランマックス タフガイ」を披露しました。商用バンの実用性にSUV風のスタイルを融合させた大胆なカスタムモデルとして、ユーザーから注目を集めています。旧車デザインの商用バンSUV！【画像】超カッコイイ！ ダイハツの新「商用バン“SUV”」を画像で見る（49枚）2007年11月にイ