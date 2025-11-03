11·î2Æü¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜ³ØÀ¸µ­Ï¿¡Ê2»þ´Ö6Ê¬5ÉÃ¡Ë¤ò¤â¤ÄÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø4Ç¯¤Î¹õÅÄÄ«Æü¡Ê¶ÌÌî¸÷Æî¹â¡¦²¬»³»Ô½Ð¿È)¤¬¡¢7¶è(17.6㎞¡Ë¤Ç49Ê¬31ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·µ­Ï¿¤ò¥Þー¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 2022Ç¯¤ËÅÄß·Î÷(¶ðß·Âç¡Ë¤¬µ­Ï¿¤·¤¿49Ê¬38ÉÃ¤ò¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ³ÆÂç³Ø¤Î¥¨ー¥¹¤¬½¸¤¦7¶è¡£¹õÅÄ¤Ï¡¢5°Ì¤Ç¥¿¥¹¥­¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÄëµþÂç¡¦¹ñ³Ø±¡Âç¡¦Ãæ±ûÂç¤òÈ´¤¤¤Æ2°Ì¤ØÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄ³ØÂç¤ÎºÇ½ª½ç°Ì¤Ï3