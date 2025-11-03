【新華社池州11月3日】中国安徽省池州市の杏花村文化観光区でこのほど、早朝に薄い霧が立ち込めた。上空から見下ろすと、木々や川、建物が霞の中に浮かび上がり、幻想的で詩情あふれる光景が広がった。（記者/李東標）