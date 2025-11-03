３日、文昌宇宙発射場から打ち上げられた運搬ロケット「長征７号改」。（文昌＝新華社記者／郭程）【新華社文昌11月3日】中国は3日午前11時47分（日本時間午後0時47時）、リモートセンシング衛星「遥感46号」を搭載した運搬ロケット「長征7号改」を海南省の文昌宇宙発射場から打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。衛星は主に防災・減災、国土資源調査、水利・気象などの分野に用いられる。長征シリー