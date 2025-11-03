歌手の森高千里（56）が3日放送のニッポン放送「森高千里ミュージックファイル」（後1・00）に出演。「聴いた時に衝撃的だった」という、中島みゆき（73）の名曲をカバーしたアーティストについて語った。森高は「聴いた時に衝撃的だった」と切り出し、中島の名曲「糸」をカバーしたアーティストに言及。「凄いですよね。ミスチルの桜井さんだったり、三浦大知くんだったり、JUJUだったり、スキマスイッチの皆さんだったり、