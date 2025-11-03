大阪・関西万博会場で「AIスーツケース」の実証実験に参加した久保田真智子さん（左）＝10月、大阪市此花区の夢洲人工知能（AI）を搭載し、障害物や歩行者を避けて自動で道案内してくれる「AIスーツケース」の開発が進んでいる。視覚障害者が街中を自由に移動できる手段として日本科学未来館（東京都江東区）が拠点となって研究を進め、大阪・関西万博で初めて大規模な実証実験をした。将来的に商業施設などでのレンタルサービス