41年の歴史に幕を下ろした「ANAクラウンプラザホテル大阪」。2025年10月15日、昼下がりの柔らかな光に包まれたロビーで、閉館セレモニーが静かに始まりました。北新地らしくシャンパンで乾杯！ロビーには、ホテル大阪の歴史を語るパネルが並び、多くの方が思い出に浸りました。軽食やスイーツもふるまわれ、パーティーのようでした。長年この場所を愛したお客様やスタッフの笑顔があふれた、