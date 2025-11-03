女優奥森皐月（21)が2日、noteを更新。ハライチ岩井勇気（39）との結婚を批判する声に反論した。奥森は23年11月、18歳上のハライチ岩井勇気（39）と結婚した。自身に対して「結婚させられて可哀想ですね」という声がSNSを通じて寄せられたとして、「こめかみに拳銃を突きつけられながら名前を書いたらさすがに『させられた』と言うだろうが、あいにく私はにこやかに、丁寧に自分の名前を記入した」と反論した。また、「なぜ結婚し