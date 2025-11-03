■台風25号(カルマエギ) 【画像】台風進路・全国の天気はどうなる 2025年11月3日12時45分発表気象庁 3日12時の実況種別    台風大きさ    -強さ    強い存在地域    フィリピンの東中心位置    北緯10度20分 (10.3度)東経128度00分 (128.0度)進行方向、速さ    西南西 25 km/h (13 kt)中心気圧    975 hPa中心付