＜フォーティネット プレーヤーズ カップ最終日◇2日◇成田ヒルズカントリークラブ（千葉県）◇7137ヤード・パー71＞選手会が主催する新規大会は、単独首位から出た32歳・佐藤大平が7バーディ・3ボギーの「67」をマーク。トータル20アンダーで逃げ切り、悲願の初優勝を果たした。クラブはタイトリスト、テーラーメイド、スリクソンの3メーカーの混成セットとなっている。【写真】佐藤大平が愛用するスコッティ・キャメロンパター