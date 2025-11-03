日本付近は西高東低の冬のような気圧配置が強まっています。全国的に北寄りの風が強まり、近畿地方と東京地方で「木枯らし1号」が吹きました。日本付近は、西から西高東低の気圧配置となっています。上空にはこの時期としては強い寒気が流れ込み、北陸を中心に大気の状態が不安定となっていて、引き続き、落雷や竜巻などの激しい突風などに注意が必要です。また、全国的に北寄りの季節風が強まっています。近畿地方と東京地方では8