阪神からドラフト1位指名を受けた創価大・立石正広内野手（22）が、第21回関東地区大学野球選手権大会2回戦・上武大戦で「3番・二塁」で先発し、左前への適時打を放った。4回2死二塁で打席が回ると、低めの変化球を引っ張って三遊間を破った。前日2日の千葉経大戦で右腕から右翼席への2ランを放ったスラッガーは、この日は左腕から値千金の一打を決めた。