寝技での攻防の最中、足の角度が不自然に曲がる衝撃の光景が繰り広げられ「足おかしくないですか？」さすがの神龍誠も驚きの声をあげる一幕があった。【画像】足が“あらぬ”角度に… 神龍驚きの衝撃光景３日、GLION ARENA KOBEで行われた「RIZIN LANDMARK 12 in KOBE」。RIZIN MMAルール（５分３R・70kg）の第３試合で、RIZINライト級王者サトシへのリベンジを期すGLADIATORライト級王座でDouble Gライト級王者のキ・ウォンビ