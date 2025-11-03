お見送り芸人しんいちさんが、初の著書『嫌われ者って金になる！』の発売を記念した取材会に登場しました。【写真を見る】【お見送り芸人しんいち】「めっちゃ腹立つ」水ダウに愚痴連発も「チュッチュしてる時は炎上忘れる」嬉しさも爆発書籍発売について、しんいちさんは“徳間書店さんがクロちゃんの本出したりしてて、次しんいちで行こうとなったらしい。最初、話が来た時に「なに言うてんねや」と思った”と、青天の霹靂だった