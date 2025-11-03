高市首相は、東京都内で開かれた拉致問題の「国民大集会」に出席し、北朝鮮側に首脳会談を要請したことを明らかにしました。高市首相：すべての拉致被害者の一日も早いご帰国の実現に向けて、心血を注いでまいります。既に北朝鮮側には首脳会談をしたい旨、お伝えをいたしております。あらゆる選択肢を排除せず、私の代で何としても突破口を開き、拉致問題を解決したい。国民大集会では、横田めぐみさんの母、早紀江さんをはじめ北