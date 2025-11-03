俳優坂口健太郎（34）が、2日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。事務所の先輩でプライベートでも仲のいい、俳優笠原秀幸（42）に失敗エピソードを明かされた。笠原はリモートで出演。2人一緒の仕事で、2泊の予定で大阪に行った時のことを話した。「2泊って、トランクか、かばんを持って行くじゃないですか。健太郎君、紙袋だったんですよ」。坂口は衣装のスーツを入れた紙袋に、下着と靴下を入れて現れたとい