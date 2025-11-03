俳優坂口健太郎（34）が、2日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。高校時代のエピソードを話した。中学、高校とバレーボール部に所属していたという坂口。「高校の時はキャプテンをやらせてもらっていたので。結構、打ち込んでいた瞬間があったので、今よりも、もうちょっとピリピリしていたかもしれないですね」と当時を振り返った。また、「手がすごく大きくて」と手のひらを見せ、「手は褒められます」。バレ