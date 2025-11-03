ＳＧ「第５７回日本選手権オートレース」の最終日を開催した飯塚オートレース場で３日、「キッズバイク教室」が行われた。ミニバイクにひもを付け、保護者がサポートしながら乗車する子どもを補助する親子参加型のイベント。参加者の多くが緊張した様子だったが、世界で活躍するレーサー青木宣篤さん（５４）らの丁寧で優しいアドバイスを受けながら、約１５分の体験走行を楽しんだ。青木さんは「伊勢崎では月１回、半期に１