東京科学大学が2025年11月3日、会場の大岡山キャンパス（東京都目黒区）を爆破するとの予告を受け開催の中止を発表していた学園祭「工大祭」について、安全確認が取れたとして再開を発表した。2日19時過ぎに工大祭の中止を発表25年度の工大祭は、東京都目黒区の大岡山キャンパスで2日・3日の2日間にわたって行われる予定だった。大学は2日夜、公式サイトに「爆破予告による工大祭の中止（11月3日）と大岡山キャンパスの立ち入り制