香川ファイブアローズと穴吹学園が包括提携へ調印式（１） 10月31日、ファイブアローズと学校法人穴吹学園が地域社会の活性化と人材育成を目的として、包括提携を結びました。 試合会場に観客を呼び込むための企画運営や香川ファイブアローズに所属する選手のトレーニング業務などにおいて、協力していくということです。 また、両者の専門知識やノウハウを共有することで、互いの発展を目指