【あの人は今こうしている】【写真】杉真理さん「あの時は緊張しました」 大滝詠一さんとスタジオで初共演した思い出のショット五十嵐浩晃さん（歌手／68歳）◇◇◇♪熱くもえる〜まるでカゲロウさ……というサビが懐かしい「ペガサスの朝」。1980年にリリースされ、明治チョコレートのCMに起用され大ヒットした。五十嵐浩晃さんの爽やかな歌声とダジャレ好きの明るい性格、クルクルのカーリーヘアが記憶に残る