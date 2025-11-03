2025 米G1 BCクラシック フォーエバーヤングが優勝 写真：AP/アフロ さかのぼること今から29年前、タイキブリザードが参戦したことで始まった日本馬のブリーダーズカップへの挑戦。 後に安田記念を制する国内屈指の実力馬だが、この時は慣れないダートに戸惑ったのか、最後方から全く動けずに勝ち馬から20馬身以上離された最下位。 ダート競馬の本家であるアメリカは日本馬にとって