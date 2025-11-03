ほうれん草をたっぷり食べられるおすすめの副菜。えのきや揚げ玉と一緒に煮込むことで、とろとろ食感に仕上がります。 ▼あっさり味でモリモリ食べられる ほうれん草とえのきをシンプルな和風味であっさりと仕上げるレシピ。揚げ玉を加えることでコクが増して、パクパク食べられます。 ※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました 実際にこのレシピで作った人の感想 つくれぽ（つくりましたフォト