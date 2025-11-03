◆第６３回アルゼンチン共和国杯・Ｇ２（１１月９日、東京競馬場・芝２５００メートル）キャリア１８戦目で東京初出走のボルドグフーシュ（牡６歳、栗東・宮本博厩舎、父スクリーンヒーロー）は持続する末脚が持ち味だ。重賞勝ちはないものの２０２２年の菊花賞２着、有馬記念は同世代のイクイノックスの２着とその能力は高い。しかし、２３年の天皇賞・春６着後、右前肢の腱周囲炎により休養。復帰戦の２４年チャレンジＣを４着