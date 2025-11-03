本日これまでに発表された経済指標 【NZ】 住宅建設許可（9月）06:45 結果7.2% 予想N/A前回6.1%（5.8%から修正）（前月比) 【豪州】 住宅建設許可（9月）09:30 結果12.0% 予想4.5%前回-3.6%（-6.0%から修正）（前月比) 【中国】 RatingDog製造業PMI（購買担当者景気指数）（10月）10:45 結果50.6 予想50.6前回51.2（RatingDog製造業PMI)