俳優の井浦新（51）が3日、自身のインスタグラムを更新。イメチェンした髪形を披露した。現在、海外で撮影中。サングラスをかけたソロショットを投稿し「日本をはなれ3週間くらいかなこちらは毎日元気にやってます」と近況を報告した。また、「髪型がすこ〜しだけ変わったのは気にしないでください」とイメチェン姿を披露した。フォロワーからは「アジアのマフィア役かしら」「気になりすぎます」と役柄を推測する声が多数