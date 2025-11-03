3日に東京都内で行われた「拉致被害者の一括帰国を求める国民大集会」での高市首相の挨拶全文は、以下の通り。皆様こんにちは。高市早苗でございます。国民大集会の開催にあたりまして、ご挨拶を申し上げます。先月23日、拉致被害者家族会および救う会の皆様と官邸でお会いさせていただきました。ご家族の皆様からは、いまだ肉親と再会することができない、その苦しみや、拉致被害者の帰国実現まで諦めないという切実な思いととも